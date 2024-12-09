İtfaiye Müdürlüğü: Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır

İtfaiye Müdürlüğü, zamanında tedbir almanın yangını söndürmekten daha kolay olduğunu belirterek, alınması gereken tedbirleri bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, temizlik ve ısınmak amaçlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, bu kurala uyulması istendi.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini, yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması uyarısında bulunulan açıklamada; şömine, odun sobası ve mangal yakmak için ani parlayan yanıcı maddelerin (tiner, benzin v.b.) kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına fazla akım tüketen cihazların takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

“Fazla akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve fazla akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Kış aylarında çıkabilecek yangınlarla karşı; halı, perde, yatak, koltuk gibi kolay alevlenebilecek eşyalar ile kurutulacak kıyafetler şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından en az 3 metre uzakta tutulmalıdır. Isınmak için kullanılan şömine ve odun sobalarının söndüğünden emin olunmalı ve temizliklerinin düzenli aralıklarda yapılması olası bir yangını önleyecektir.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”