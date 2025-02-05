İtfaiye Müdürü Gürpınar: Ülke genelinde denetlenen yerlerin durumları iyi

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, geçtiğimiz yıl bina yangın sebepleri konusunda elektronik ev aletlerinde oluşan kısa devrenin birinci sırada yer aldığını söyledi

KKTC’de 2024’te toplam 640 yangın çıktı. Bunlardan 135’i bina yangını…

11 şubeyle hizmet veren İtfaiye Müdürlüğü’nün 234 personeli bulunuyor

“Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” toplantısı yarın yapılacak

: Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, yangın önlemleri konusunda ülke genelinde denetlenen yerlerin durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Yüksek binalara müdahalede kullanılmak üzere İtfaiye’nin araç filosuna 28 metrelik hidrolik araç katmak amacıyla ihale sürecinin başlatıldığını bildiren Gürpınar, halen Lefkoşa’da 52 metreye, Gazimağusa’da ise 42 metreye kadar müdahaleye imkân veren araçlarının bulunduğunu söyledi.

-11 şube, 234 personel

İtfaiye Müdürlüğü’nün toplam 11 şubesi ve 234 personeli bulunduğunu kaydeden Gürpınar, geçtiğimiz yıllarda Vadili ve Karpaz şubelerini açtıklarını ifade etti. Gürpınar, bu şubelere ek olarak bazı bölgelere yeni şubeler açmak istediklerini de işaret ederek, “Yaz aylarında Çamlıbel ve Boğaz Karakollarında ikişer personel ve birer de araç bulunduruyoruz. Normalde buralarda da birer şube açmamız gerekiyor.” dedi.

-“Yangın anında ilk müdahale çok önemli”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Gürpınar, yangın anında ilk müdahalenin çok önemli olduğunun altını çizerek, “O ilk müdahaleyi yaparsanız, yangının büyümesini de engellersiniz. Ayrıca oteller bölgesi olan Bafra ve Esentepe’de de şubeler açılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

İstatistik çalışmalarında bulunduklarını ve öncelikli şube açılması gereken yerleri belirlediklerini kaydeden Gürpınar, belirlenen yerlerde ileriye dönük şube açma planları olduğunu ancak zamandan kazanmak için şimdilik karakolların yanına bir araç ve iki personel bulundurduklarını söyledi.

Gürpınar, Esentepe, Boğaz ve Bafra’nın kalıcı olmasını amaçladıklarını belirterek, ayrıca sanayilere yakın bölgelerde de özellikle birer araç konuşlandırmak istediklerini, bunların orta veya uzun vadeli planlar olduğunu kaydetti.

-234 personel

İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde toplam 234 personelle hizmet verdiklerini söyleyen Gürpınar, bazı bölgelerde yeni şubeler açmak istedikleri için personel ihtiyacı doğabileceğini de aktardı.

-28 metrelik hidrolik itfaiye aracı için ihale süreci başlatıldı

İtfaiye Müdürü Gürpınar, itfaiye bünyesinde kullanılan araçlar konusunda da bilgi vererek, Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki tane hidrolik merdivenli araçları bulunduğunu ve bir tanesinin de ihale aşamasında olduğunu söyledi.

Lefkoşa’da konumlandırılan itfaiye aracının merdiveninin 52 metreye kadar açılabildiğini belirten Gürpınar, bunun da 17 kata tekabül ettiğini, daha yüksek binalar için itfaiye aracı kullanmanın tehlikeli olduğunu, bunlar için akıllı sistem uygulandığını ifade etti.

Gazimağusa’daki itfaiye aracının ise 42 metre açılabilen bir merdivene sahip olduğunu aktaran Gürpınar, merdiveni 28 metre açılabilen bir itfaiye aracı için de ihale sürecine başladıklarını aktardı.

Gürpınar, söz konusu ihale sürecinde iki tane dar sokak aracı ve bir de arazide kullanılacak basınçlı söndürme sistemi olan çift kabin müdahale aracı almayı planladıklarını belirtti.

Girne ve Güzelyurt’ta hidrolik merdivenli araç bulunmadığını ve ihtiyaç duyulan yangınlarda diğer bölgelerden oraya hemen takviye yapmaya çalıştıklarını ifade eden Gürpınar, yakın zamanda Girne ve Güzelyurt için de hidrolik merdivenli araç alımına gidilmesinin planlandığını kaydetti.

Gürpınar, son dönemde eksik olan ekipmanlarını da tamamlamaya çalıştıklarını söyleyerek, itfaiye tesisatının temini için de ihaleye çıktıklarını vurguladı.

KKTC’de halen en yüksek binanın, İskele’de 96 metreye tekabül eden 30 katlı bir bina olduğu biliniyor.

-14 personel eğitim için Konya’ya gidecek

İtfaiye Müdürlüğü personelinin zaman zaman yurt içinde ve yurt dışında eğitimlere katıldığını da aktaran Gürpınar, son eğitimin Konya İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından personele verilen eğitim olduğunu söyledi.

Eğitimin ikinci etabı olarak 14 personelin 15-28 Şubat arasında Konya’ya gideceği bilgisini de paylaşan Gürpınar, personelin düzenli olarak hizmet içi eğitimlere katıldığının da altını çizdi.

-Bina yangın nedenlerinde ilk sırada “elektronik ev aletlerinde oluşan kısa devre” geliyor

Gürpınar, binalarda yangın nedenleri konusunda da konuşarak, geçtiğimiz yıl bina yangın sebepleri konusunda elektronik ev aletlerinde oluşan kısa devrenin birinci sırada yer aldığını söyledi.

-Çoklu prizlere çok fiş takılması kısa devreye neden oluyor

Kısa devrelerin oluşma nedenlerinin başında çoklu prizler üzerine fazla elektronik alet fişinin takılması olduğunu söyleyen Gürpınar, “Aşırı akım çeken cihazları çoklu prizlerin üzerine takmamalıyız. Örneğin ütü ya da sobanın çoklu prize takılması kısa devreye sebebiyet verebilir.” dedi.

Gürpınar, bina yangın nedenlerindeki ikinci sebebin çoklu prizlerin yanlış kullanılması olduğunu da ekleyerek, vatandaşların evden çıkarken prizlerin açık olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve buzdolabı dışındaki tüm elektronik ev aletlerinin kapatılması gerektiğini ifade etti.

Genel bina yangınlarında gaz kaçağının üçüncü sıradaki neden olarak yer aldığını söyleyen Gürpınar, sigara kaynaklı yangınlar, ocak üzerinde yemek unutulması ve soba ya da şöminenin eşyaları yakmasının ise diğer nedenler olarak sıralandıklarını kaydetti.

-“Yağ yangınına kesinlikle su atılmamalı, ıslak bezle havayla teması kesilmeli”

Gürpınar, evde içilen sigaranın küllükten düşerek yangına sebebiyet verebileceğini, bu nedenle dikkatli olunması uyarısında bulunarak, şöyle devam etti:

“Ocak üzerinde yemek unutulması sonucunda çıkan yangına, özellikle yanan yağ ise kesinlikle söndürmek için su atılmamalıdır. Kızgın yağa su ile müdahale yerine suyu iyice sıkılmış bir bez ile üstü örtülmek suretiyle havayla teması kesilmelidir. Ocağın altı kapanarak, sonrasında da tencerenin kapağını kapatmak suretiyle de yangın söndürülebilir. Onu da yapamıyorsanız evinizde yangın söndürme cihazı varsa onu kullanabilirsiniz. Ayrıca soba ya da şöminenin çok yakınına eşya konulmamalıdır. Örneğin soba ya da şöminenin çok yakınında elbiselerinizin olmaması gerekiyor.”

-“Geçen yıl toplam 640 yangından 135’i bina yangını”

Ülke genelinde geçen yıl toplamda 640 yangın çıktığını, bunların 135’inin bina yangını olduğunu açıklayan Gürpınar, yangınların çoğunluğunun Lefkoşa’da meydana geldiğini de dile getirdi.

-Bilinçlendirme

Gürpınar, İtfaiye Müdürlüğü olarak görevlerinin sadece yangın söndürmek olmadığını, vatandaşı bilgilendirici görseller hazırladıklarını da belirterek, özellikle yangın çıkma nedenleri konusunda ve alınacak tedbirler hakkında uyarıcı görsellerle vatandaşı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ülke genelinde yangınların çıkış sebepleri konusunda da konuşan Gürpınar, elektronik aletlerde kısa devre, sigara ve ocak üzerinde unutulan yağın ilk üç sırada yer aldığını bildirdi.

-Yarın “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” toplantısı yapılacak

Bina yapım süreçlerinde vatandaşların kaymakamlık ya da belediyeler aracılığıyla başvurularda bulunduklarını ve kendilerinin yangın önlemleri konusunda görüş belirttiklerini dile getiren Gürpınar, bunun binanın türüne göre değişiklik gösterdiğini de söyledi.

Gürpınar, örneğin bir yurt yapılacaksa her türlü önlemin alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu binada yangın çıkışlarından tutun da alarm-ikaz çıkış işaretlerine, yangın dolaplarına kadar her şeyin yapılması gerekir.” dedi.

İtfaiye olarak kendilerinin denetleme görevinde bulunduklarını vurgulayan Gürpınar, denetleme sonrasında ise yapılanlara görüş bildirdiklerini dile getirdi. Denetlemeyi yürürlükteki yasalar doğrultusunda yaptıklarının altını çizen Gürpınar, yarın İçişleri Bakanlığı’nda “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” hakkında bir toplantı yapılacağını ve söz konusu tüzüğün konuşulacağını da aktardı.

Gürpınar, geçen yıldan bu yana bahsi geçen tüzükteki bazı maddeleri uygulamaya başladıklarını da dile getirerek, “Tüzüğün geçmesiyle bu mekanizmanın daha iyi işleyecek.” dedi.

“Bizler genellikle halkın toplu olarak bulunduğu ve yaşadığı yerleri denetliyoruz” diyen Gürpınar, evlerin ise LPG kurulması durumunda denetlendiğini ifade etti.

Gürpınar, ülke genelinde denetleme yapılan yerlerin durumlarının iyi oldukları bilgisini de paylaşarak, “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.