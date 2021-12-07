İtfaiye, sel baskınları ve kış yangınlarına karşı uyardı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları sel baskınlarına ve kış yangınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

PGM– İtfaiye Müdürlüğü, kış aylarında çıkabilecek yangınlarla mücadele ve alınabilecek tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların herhangi bir duman veya ateş belirtisi görmeleri halinde ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları çağrısında da bulunuldu.

İtfaiye Müdürlüğünün açıklaması şöyle:

“Halı, perde, yatak ve koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyalar ve kurutulacak giysiler şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından en az 3 metre uzakta olmalıdır. Isınmak için kullanılan şömine ve odun sobasının söndüğünden emin olunmalıdır. Özellikle ısınmak için oda içerisinde kömür kullanılmamalıdır. Tam sönmemiş şömine ve odun sobaları karbon monoksit zehirlenmesine neden olmaktadır. Elektrik kesintilerinde, yakılan mumların altına yanıcı olmayan maddeler konulmalıdır. Ütü ve fön makinesi gibi elektrikli cihazların açık unutulmaması ve prizden çıkarılması olası bir yangını önleyecektir. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan çoklu prizlere, birden çok fazla akım tüketen cihazların (ütü, elektrikli soba, fön makinesi vb.) takılması yangın riskini artırmaktadır. Uzun süre prizler üzerinde takılı bulunan aletlerin fişleri oksitlenmeye karşı zaman zaman çıkarılıp temizlenmesi gereklidir. Kış aylarında baca tutuşması sonucu yaşanan yangınların nedeni genellikle ihmaldir. Düzenli olarak yaptırılacak baca temizliği yangın riskini tümüyle ortadan kaldıracaktır. Baca yangınlarından korunmak için iş yerlerinde 3-6 ayda, daire ve apartmanlarda ise yılda en az bir kere bacaların temizlenmesi gereklidir. Evinize veya işyerinize gireceğiniz zaman herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz anda elektrik prizlerini açmayınız. İçeride biriken gaz sıkışmasından dolayı kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ve pencereleri açın, daha sonra bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazı dışarıya süpürmek suretiyle tahliyesini sağlayınız.

Spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada ve çatı izolasyonları yapılırken çalışma yapılacak alanın etrafı temiz olmalıdır. Bu gibi çalışmaları yaparken yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir. Çok katlı binalarda kullanılan dış cephe yalıtım malzemelerinin yanıcı olmayan maddelerden olması bir yangın durumunda yangının hızlı bir şekilde katlara yayılmasını engelleyecektir.

Piknik tüpleri üzerine hacminden büyük tencere veya tava koymayınız. Isı, tüpün üzerine yayılarak yangına ve patlamaya sebep olmaktadır. Mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz.

İş yerlerinizin ve konutlarınızın elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarının kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tavanın içindeki yağ alev alırsa panik yapmayın; ilk olarak ocağın altını kapatın, yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz, eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyunu sıktıktan sonra tavanın üzerini ıslatmış olduğunuz bez ile örtün ve soğumasını bekleyin. Kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su yangının daha fazla büyümesine sebep olmaktadır.

Trafik kazalarında İtfaiye, Sağlık ve Trafik ekipleri olay yerine gelmeden araç içerisinde sıkışan kazazedeye müdahale edilmemeli, çevre emniyeti alınmalı, sigara içilmemeli ve kıvılcım çıkarabilecek maddelerin yangına sebebiyet verme ihtimali olduğundan olay yerinde kullanmak için bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

Kibrit veya çakmak gibi yakıcı maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Özel araçlar ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Konut, işyeri ve motorlu araçlarda standartlara uygun yangın söndürme cihazı bulundurması olası bir yangın durumunda yangının büyümesini önleyecektir.

Herhangi Bir Yangın Durumunda ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattını arayınız”

SEL OLAYLARI İLE MÜCADELE VE ALINACAK TEDBİRLER

İtfaiye, kış gelmeden sele karşı yapılması gerekenler ise şu şekilde sıraladı:

“Evinizdeki ızgaraların ve dam oluklarının zamanında temizlenmesine özen gösterin. Yağmur suyunun atılması için ızgara, oluk ve drenaj sisteminin temizliğinin zamanında yapılmasına özen gösteriniz. Suyun evinize girmesini önlemek için kum torbaları(set oluşturmak için) bulundurun. Evinizde ve işyerlerinizde bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının veriminin yeterli olup olmadığı, bakımlarının yapıldığı ve çalışır durumda olup olmadığını kış gelmeden kontrol ediniz. Su sızıntısının ilk belirtisinin, boyadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm olduğunu aklınızda bulundurun. Söz konusu durumu gözlemlemeniz halinde vakit kaybetmeden gerekli tadilat işlemini başlatın. Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve iç kısımları vb. gördüğünüzde ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz”

Açıklamada, sel durumunda dikkate alınacaklar şu şekilde sıralandı:

“Panik yapmayın, Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarılar dikkate alın, Çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın, Yıldırım düşmesine karşı ağaç altları ve telefon ile elektrik direği gibi yerlerden uzak durun, Alo 199 İtfaiye ihbar hattını ve Alo 101 Sivil Savunma ihbar hattını arayın.

Sel anında bir araç içerisindeyseniz, suya kapılmamak için zamanında durun. Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın. Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının, çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. Selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz!”

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07/12/2021 14:00