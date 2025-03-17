İtfaiye vatandaşları uyardı

Zamanında tedbir almanın yangını söndürmekten daha kolay olduğunu vurgulayan itfaiye, vatandaşları uyardı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, her türlü ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, bu kurala uyulması istendi.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen; 199, 177 veya 155 hattına ulaşması gerektiğinin vurgulanan açıklamada, tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması uyarısında bulunuldu.

Aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişilere yaptırılmasının önemine değinilen açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

“Gaz ocakları ve gaz ile çalışan sobaların, şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış hortumları yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu 1.5 m olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.

Evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız çoklu prizlere fazla akım tüketen cihazların (ütü, buzdolabı ve fön makinesi vb.) takılmasının yangın riskini artıracağını unutmamalıyız.

Temizlik ve ısınmak amaçlı olsa bile ateş yakmak yasaktır, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymamız gerekmektedir.

Özel araçlar, toplu taşıma araçları, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.”