İtfaiye yangın riskine karşı uyardı ve “zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” dedi.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrol dışına çıkıp yangına sebep olabileceğinin unutulmaması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, fazla akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”