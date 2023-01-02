İtfaiye: “Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”

İtfaiye, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğini belirterek, iş yeri, ev ve araçlarda dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı.

İtfaiyenin Polis Basın Subaylığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattına ulaşması gerektiği belirtilerek, şu noktalara dikkat çekildi:

“İş yeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınınız kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda, elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açınız. Son olarak bir süpürge alarak, ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tavadaki yağ alev alırsa, ilk olarak ocağın altını kapatın ve yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz. Eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyunu sıktıktan sonra, tavanın veya tencerenin üzerini örtün ve soğumasını bekleyin. Böylelikle yangın sönecektir. Kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su yangının daha fazla büyümesine sebep olmaktadır.

Halı, yastık, perde, yorgan, battaniye veya koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyaları ve kurutulacak giysileri şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzakta tutunuz ve şömine önlerine koruyucu kalkan koyunuz.

Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız, meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde, kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yeri ve konutunuzu yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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02/01/2023 16:11