İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

Haber Kıbrıs-Özel

Gazimağusa’da akşam saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Gazimağusa’da bulunan Maksim Gazinosu yakınlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre bahçe evi olarak kullanılan bir yapıda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonucu kimse yaralanmazken bir çekyat, buzdolabı, masa ve bazı alet edevatlar kül oldu.

İtfaiye ekipleri saat 20.30 itibari ile yangının meydana geldiği alanda soğutma çalışmaları yaptı.

31/01/2020 21:49