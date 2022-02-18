İthal 2 çeşit elma ile 3 çeşit armutta limit üstü bitki koruma tespit edildi

Tarım Dairesi, 11-17 Şubat tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlandı. Yerli ürünlerde ise, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ve limit üstü bir ürün tespit edildi.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden, 41 numunenin 36’sının temiz olduğu, 5 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.

Onbaşı İşl. Ltd.’e ait elmanın (stk), firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği kaydedilen açıklamada, Ramazan Akyüz Nakliyat’a ait armudun (deveci), firmanın isteğiyle imha edildiği bildirildi.

Cahide Kılıç’a ait elma (golden) ve armudun (Ankara), firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği belirtilen açıklamada, İşleyen Kardeşler Ltd.’e ait armudun (deveci) ise, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği ifade edildi.

YERLİ ÜRÜNLERDE 32 NUMUNENİN 29’U TEMİZ

Yerli ürünlerden 32 numunenin 29’unun temiz olduğu belirtilen açıklamada, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği ve limit üstü bir ürüne rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, Bostancı köyü sakinlerinden Muharrem Bilsin’e ait ıspanakta ve Ozanköy sakinlerinden Serpil Bayur’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin imha edildiği kaydedildi.

Yıldırım köyü sakinlerinden Hasan Cantaş’a ait çilekte ise, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ürünün hasadının, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu bildirildi.

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18/02/2022 19:59