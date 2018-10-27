İthal tavuk raflarda

Türkiye’den ithal tavuk eti piyasaya girdi, dün itibarıyla satışa sunuldu.

Yenidüzen Gazetesi'nin haberine göre Dağlı Trading tarafından ithal edilen Erpiliç şirketine ait bütün donmuş tavuğun birim kilosu 16.25 TL, donmuş parça tavuğun birim fiyatı ise 24.70 TL olarak belirlendi.

Bütün tavuk fiyatında yerli, ithal üründe ise donmuş parça tavuk birim fiyatının daha uygun olduğu etikete yansıdı.

Piyasada şu anda Kırnı Piliç’in taze günlük bütün tavuk birim fiyatı 15.51 TL, parça tavuğun birim fiyatı ise 29.84 TL’den satılıyor.