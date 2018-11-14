İthalat ve ihracat rakamları yine dudak uçuklatıyor. Yıllık ihracat rakamı, yurtdışından ithal ettiğimiz taşıt ithalat rakamından daha az.

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından hazırlanan KKTC Ekonomik Durum Raporu’nda 2017 yılı ithalat ve ihracat rakamları gözler önüne serildi.

2017 yılı ithalat ihracat rakamları ihracat rakamlarının fazlasının sadece taşıt ithalatına verdiğimizi gösteriyor.

Orana vurulduğunda 17’ye 1 ithalat ihracat oranı mevcut. 17 alıp sadece 1 satıyoruz durumu ülkenin üretim ve tüketim noktasındaki kötü gidişatını gösteriyor.

2017 ihracat rakamlarına bakıldığında 105 milyon 615 bin Dolar’lik ihracatın gerçekleştiği görülüyor. İhracatın zirvesinde ise süt ürünleri geliyor. 42 milyon 933 bin Dolar ihracat rakamı ile süt ürünleri ilk sırada yer alırken bunu narenciye ve rakı izliyor.

İthalat yine uçtu

KKTC’nin 2017 ithalat rakamlarına bakıldığında ise ihracat rakamlarının 17 katı bir görüntü var. KKTC 2017 yılında 1 milyar 778 milyon 404 bin Dolar ithalat gerçekleştirdi. Bu rakam her yıl biraz daha artış gösterirken ihracatın aynı yerde sayması ülkenin ithalat-ihracat rakamları arasındaki farkın açılmasına neden oluyor.

Rakamlara bakıldığında taşıt araçlar için harcanan rakam, ülkenin tüm ihracat rakamından daha fazla. 2017’de taşıt araçlara 140 milyon 956 binlik bir ithalat rakamı ortaya çıkıyor.