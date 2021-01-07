İthalatçı ve İhracatçı Belge yenileme işlemleri online yapılacak

2021 Yılı “İthalatçı ve/veya İhracatçı Belge” yenilemeleri online olarak gerçekleştirilmeye başlandı

2021 Yılı “İthalatçı ve/veya İhracatçı Belge” yenilemeleri online olarak gerçekleştirilmesini değerlendiren Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı,konu ile alakalı şunları söyledi: ‘Günümüz pandemi koşullarında halkımızı kalabalık ortamlardan uzaklaştırabilmek ve işlemlerimizi daha hızlı gerçekleştirmek adına online sistemlerimizi aktif hale getirme çabası içerisindeyiz.Bu konu ile alakalı bakanlığımıza bağlı tüm dairelerde ki çalışmalarımız sürmektedir. Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası gereği,her yıl yenilenen “İthalatçı ve/veya İhracatçı” Belgelerinin yenilenmesi işlemleri artık online olarak yapılabilecektir.İlk etapta sistemsel hataların olabileceğinide söyleyen Arıklı mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan teknik destek ekibinin kullanıcılara hertürlü desteği vereceğini belirtti.

Bakanlıkça yapılan açıklamada ise takip edilecek yol ve sistem hakkında bilgiler verildi buna göre:

2021 yılı “İthalatçı ve/veya İhracatçı” Belge yenileme işleminizi; www.ticaret.gov.ct.tr adresinden,

Online İşlemler başlığı altında yer alan – Online Vatandaş Portalı seçilerek önünüze gelen menüye Cep telefonunuza gelen “KKTC TİCARET” sms’inde yer alan; Kullanıcı Adı ve Şifrenizi giriş yaparak gerçekleştirebileceksiniz. Sisteme girişte sorun yaşayan “İthalatçı ve/veya İhracatçı”larımız 2283341’den Dahili “164”, “103”, “105”, “119”, “117” numaralardan teknik destek alabilirler.’

Bu habere tepkiniz:



07/01/2021 13:46