İthalde 3, yerlide 1 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

 Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde ithalde 3, yerlide 1 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

ads ads ads ads
03/12/2021

ads
ads
ads
İthalde 3, yerlide 1 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

 Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde ithalde 3, yerlide 1 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, 26 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde yapılan denetimlerde 31 ithal ürün arasından KFH Gıda Ltd’e ait elmada (golden delicious), Deftera Gıda Ltd’e ait elmada (stk), ve Erkan Gök’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

12 yerli üründen Koruçam köyü sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edilecek.

03/12/2021 14:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Tarım Dairesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.