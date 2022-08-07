İthali yasak olan 250 canlı av tüfeği fişeği bulundu

Metehan kapısında bir araçta yapılan aramada ithali yasak olan 250 canlı av tüfeği fişeği bulundu

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07/08/2022

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İthali yasak olan 250 canlı av tüfeği fişeği bulundu

Metehan kapısında bir araçta yapılan aramada ithali yasak olan 250 canlı av tüfeği fişeği bulundu

Polis, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, dün saat 12.30 sıralarında GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan S.B.E.'nin (E-26) aracında yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak olan muhtelif markalarda toplam 250 canlı av tüfeği fişeğinin bulunduğunu bildirdi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

07/08/2022 13:03
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TAGS: canlı İav tüfeği İfişeK, POLİS, METEHAN,
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