İthali yasak olan 250 canlı av tüfeği fişeği bulundu
Metehan kapısında bir araçta yapılan aramada ithali yasak olan 250 canlı av tüfeği fişeği bulundu
07/08/2022
Metehan kapısında bir araçta yapılan aramada ithali yasak olan 250 canlı av tüfeği fişeği bulundu
Polis, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, dün saat 12.30 sıralarında GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan S.B.E.'nin (E-26) aracında yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak olan muhtelif markalarda toplam 250 canlı av tüfeği fişeğinin bulunduğunu bildirdi.
Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.