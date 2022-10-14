İtiraf mektubu şaşkınlık yarattı

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14/10/2022

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İtiraf mektubu şaşkınlık yarattı

İngiltere'nin gündeminde bir hemşire var. Yenidoğan ünitesinde çalışan Lucy Letby isimli hemşire, 7 bebeği öldürmekle suçlanıyor. Bunun için yargılanmaya başlandı ve davanın dördüncü gününde okunan itiraf mektubu mahkemede büyük şaşkınlık yarattı.

Yenidoğan ünitesinde bakılan bebekleri insülin veya hava vererek öldürdü. Bu suçlamanın yöneltildiği kişi, 32 yaşındaki ingiliz bir hemşire.

İngiltere günlerdir bu hemşireyi konuşuyor. 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan lucy letby isimli hemşirenin yargılandığı dava ülkenin gündemine oturdu.

Davanın dördüncü gününde mahkemede hemşirenin yazdığı itiraf mektubunun okunması şok etkisine yol açtı.

Hemşire, hakkında yöneltilen 22 suçu reddediyor. Bebekleri öldürmediğini savunuyor.

Hemşireye yöneltilen suçlamalar kontes Chester hastanesinde 2015-2016 yılları arasında şüpheli bebek ölümlerinin araştırılmasıyla ortaya çıktı.

Hastane yönetiminin başlattığı soruşturmada bebek ölümlerinin hep Lucy Letby'nin nöbetçi olduğu sırada gerçekleştiği belirlendi.

Polisin devreye girmesiyle letby'nin bebekleri vücutlarına insülin veya hava vererek öldürdüğü sonucuna varıldı. Polis, hemşirenin çocuklara eziyet ederek öldürdüğü tespitinde de bulundu. Polis araştırması sonucunda açılan davanın sonuçlanmasının 6 ay süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: NTV

14/10/2022 21:11
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TAGS: İtiraf mektubu şaşkınlık yarattı
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