İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömdüğü yeri gösterdi

Diyarbakı'da Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmiş, ilk duruşma tarihi de 7 Kasım olarak belirlenmişti.

Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dere yatağını taşıdığını itiraf etmişti.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı

KEŞİF GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bahtiyar'ın jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde keşfe götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı.

SORULARI YANITLADI

Görüntülerde, Bahtiyar'ın savcılar ve jandarma ekiplerinin sorularına verdiği yanıtlar yer alıyor.

KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLDÜ, SÜREKLİ YUTKUNDU

Bahtiyar, kaçma şüphesine karşı kelepçeli bir şekilde bölgeye getirilirken, keşif Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini aldığını iddia ettiği taşlı yoldan başlıyor.

Görüntülerde Bahtiyar'ın sürekli yutkunması dikkat çekiyor.

GÖMDÜĞÜ YERE GÖTÜRDÜ

Bahtiyar, yetkililerle birlikte Narin'in cansız bedenini gömdüğü yere ilerlerken, güvenlik güçleri de görüntülerde yer alıyor.

"TEK BAŞINA BİLE ZOR DURUYORSUN"

En merak edilen noktalardan biriyse, Bahtiyar'ın tek başınayken bile ayakta durmakta zorlandığı dere kenarına Narin ile nasıl indiğiydi.

"ÇOCUĞU FIRLATTIN MI?"

Narin gömdüğü yeri savcılara gösteren Bahtiyar, "Buraya nasıl indin, çocuğu fırlattın mı?" sorusuna ise hayır yanıtını verdi.

"YANIMDA BİRİ YOKTU"

Bahtiyar, yanında birisinin olmadığını, dere kenarına tek başına indiğini söylerken görülüyor.

BABA, BAHTİYAR'I SUÇLAMIŞTI

Soruşturmada itirafçı olarak yer alan Nevzat Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini dile getiren Arif Güran, aralarında araba ticareti konusunda anlaşmazlık olduğunu da öne sürdü. Güran, Bahtiyar'ın intikam almak için kızı Narin'i öldürdüğünü iddia etmişti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ NEDİR?

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.



Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMA HAFTAYA

Narin Güran cinayetinde duruşma 7 Kasım'da görülecek.