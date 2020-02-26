İTO: KKTC’den yapılan ithalat artırılmalı!

KKTC’nin sadece turizm ve yükseköğrenimde değil, bilişim ve sürdürülebilir tarımda da önemli imkânlara sahip olduğunu belirten KKTC’li temsilciler, İstanbul’daki iş insanlarını bu alanlarda da yatırıma ve işbirliğine davet etti.

İstanbul Ticaret Odası, KKTC ile ekonomik işbirliği imkanlarının geliştirilmesi kapsamındaki faaliyetlerini artırıyor.

İTO İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ve KKTC’li iş insanları heyeti ile gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını ve işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Toplantıya; İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Yönetim Kurulu Üyeleri Münir Üstün ve Yakup Köç de katıldı.

TABLO DEĞİŞMELİ

İTO’nun geleneğinde KKTC’nin her zaman özel bir yerinin olduğunu vurgulayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şöyle konuştu: “KKTC’li kardeşlerimizle yakın işbirliği içerisinde olmak konusunda İTO olarak derin bir geleneğimiz var. Sayın Başkonsolosumuz kısa bir süre önce göreve geldi, kendisine başarılar diliyoruz. İstanbul iş dünyası olarak yanında olacağımızı ve destek vereceğimizi de ayrıca tekrar ifade etmek istiyorum. KKTC ile ticaretimizi belirgin bir şekilde artırmamız gerekiyor. KKTC, Türkiye’ye 101 milyon dolarlık ihracatına karşılık, 1.2 milyar dolarlık ithalat yapmış. Bu tabloyu değiştirmeliyiz. KKTC’den yapılan ithalatı artırmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Dünyada bu kadar uzun süre haksız bir şekilde ambargoya ve izolasyonlara maruz kalmış başka bir ülke yok. Konu, Türkler olunca bu haksızlık devam ediyor.”

DOĞU AKDENİZ MESAJI

KKTC’deki üretimin artırılması konusunda her iki ülkenin de üzerinde çalıştığı çok önemli projelerin hayata geçtiğini belirten Avdagiç, “Özellikle, ‘KKTC Su Temin Projesi’ çok önemli. Yükseköğretim konusunda atılım devam ediyor, öğrenci sayısı 100 bini geçti. Kapasiteyi dikkate aldığımızda rakam çok daha yukarılara çıkabilir. Sağlık turizmi konusunda da çalışma yapılabilir. KKTC ile ilgili özellikle Arap dünyasında da çok önemli adımlar atılabilir” dedi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 2017’nin nisan ayından bu yana devam eden sondaj faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Avdagiç, “Türkiye, doğalgaz rezervleri ve balıkçılıkta da Kıbrıs Türkleri’nin hakkını savunuyor. Oradaki duruşun, tam destekçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

GELECEK FIRSATLARLA DOLU

İTO’nun KKTC ile ticaretin geliştirilmesi konusunda ortaya koyduğu vizyonun geleceğe dair umutlarını artırdıklarını belirten KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, şu değerlendirmelerde bulundu: “KKTC ilk bakışta küçük bir ekonomi gibi görünmesine rağmen aslında içinde ciddi potansiyel barındırıyor. Bugün yalnızca lokomotif sektörlerimiz olan turizm ve yükseköğrenim alanlarında değil, bilişim ve sürdürülebilir tarım alanlarında da önemli imkanlar var. Ada çevresindeki doğal kaynaklar, bu kaynakların taşınmasının en olası ve kârlı alternatifinin Türkiye üzerinden olması, Brexit’in oluşturacağı fırsatlar, KKTC Hükümeti’nin önemli bir gündem maddesi olan Maraş’ın uluslararası hukuka uygun olarak yeniden yapılandırılıp turizme ve ticarete kazandırılması gibi pekçok konuda kurabileceğimiz işbirlikleri var.”

İTO’DAN SOMUT İŞBİRLİĞİ ÖNERİLERİ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KKTC’li firmalarla yapılabilecek çalışmalar konusunda şu önerilerde bulundu: “İTO’nun ana ortakları arasında olduğu Teknopark İstanbul var. Oradaki imkanları nasıl değerlendirebiliriz, Kıbrıslı firmaları nasıl dahil ederiz konusunda bir çalışma yapılabilir. İTO tarafından girişimcilik eko sistemini güçlendirmek için kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nden (BTM), KKTC’li genç kardeşlerimizin de yararlanması ve startupların gelişmesi konusunda da çalışma yapılabilir. Turizm sektörümüzün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve İTO’nun da kurucuları arasında olduğu Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) var. KKTC’deki kongre turizminin geliştirilmesi konusunda da işbirliği gerçekleştirilebilir. İTO Yan Sanayi Borsası, yılda 20’ye yakın tedarikçi günleri düzenliyor. Dünya çapında firmalar tedarikçi arıyor. Yan Sanayi Borsası portföyüne KKTC’li firmalar da dahil edilebilir. İTO, 40’a yakın fuara milli katılım sağlıyor. Bu fuarlara KKTC’li firmaların katılımı konusunda da yine birlikte çalışma yapılabilir.”

HABER: ŞEREF KILIÇLI

26/02/2020 09:54