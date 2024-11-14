KITSAB Başkanı Orhan Tolun turizme ayrılan bütçe ile ilgili eleştirilerde bulundu

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, KKTC Devleti’nin 2025 yılı bütçesinde turizme ayrılan payın yetersiz olduğunu ifade ederek, hükümeti eleştirdi.

Tolun yaptığı yazılı açıklamada 10 bakanlığın bulunduğu listede Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na ayrılan bütçenin 8’inci sırada olduğuna dikkat çekerek, “Turizm için hükümet bütçenin sadece yüzde 1.45’ini ayırmış durumadır. Bu da rakamsal olarak 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’ye denk geliyor. Bunun 1 milyar 240 milyon 798 bin TL’si personel gideridir. Turizm için kullanılabilecek rakam fonlardan sağlanan 400 milyon TL’dir ki zaten bu fon sadece turizm için de kullanılmamaktadır” dedi.

Akdeniz çanağındaki diğer ülkelerin turizme ayırdıkları rakam karşısında KKTC’nin çok geride kaldığına vurgu yapan Tolun bu ortamda rekabet etmenin imkansız olduğunu vurgulayarak, “Bu bütçe ile ülkenin tanıtımını yapmak imkansızdır” ifadelerini kullandı.

TURİZM LOKOMOTİF SEKTÖR MÜ?

Hükümet edenlerin her fırsatta ‘KKTC’nin bir turizm ülkesi olduğu, turizmin lokomotif sektör olduğunu’ ifade ettiğini anımsatan Tolun, “Söylemler bu şekilde ama eylemler tam tersi. Maalesef turizm için ayırdıkları komik rakam ile sektörün büyümesini beklemek saflıktır.” diye konuştu.

Ülkenin dış ticaret açığının turizm gelirleriyle kapandığını anımsatan Tolun, ancak sektörün geride bıraktığımız yıl ve önümüzdeki yıl için gidişatının hiç de iyi olmadığına dikkat çekti.

Bakanlığın sadece turizm değil, kültür ve çevre gibi çok önemli daireleri olduğunu anımsatan Tolun, “Maalesef bu yetersiz bütçe ile ne layıkıyla ülke tanıtımı yapılabilir ne de temiz bir çevre ve aydın bir toplum için kültürel faaliyetler ileriye taşınabilir” ifadelerini kullandı.

NE TURİZME, NE KÜLTÜRE, NE DE ÇEVREYE ÖNEM VERİLMİYOR

Başkan Tolun hükümetin ortaya koyduğu bütçe ile turizme, kültüre ve çevreye önem vermediğini açıkça gösterdiğini söyleyerek, sözlerine şöyle tamamladı:

“Kendi yağı ile kendi ciğerini kavuran turizm sektörü ciddi sıkıntılarla baş başa kalmış durumdadır. Gerek ulaşımdaki sıkıntılar gerekse ülkedeki pahalılık sektöre ciddi darbe vururken buna bir de hükümetin ilgisizliği eklenmiş durumdadır. Oysa turizm sektörü bu ülke maliyesine en çok katkı yapan sektördür. Sektöre bütçede bu denli kısıtlı yer verilmesi tüm turizm paydaşlarını üzmüştür”