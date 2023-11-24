İTÜ – Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı’dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Ziyaret

İstanbul Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs (İTÜ – Kuzey Kıbrıs) Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı, 24 Kasım 2023 Cuma günü, saat 10:00’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Söz konusu nezaket ziyareti, Prof. Dr. Kılıç’ın makamında gerçekleşti. Ziyarette İTÜ – Kuzey Kıbrıs Genel Sekreteri Dursun Koç da hazır bulundu.

Ziyarette; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yükseköğretim alanındaki gelişmeler, DAÜ ile İTÜ – Kuzey Kıbrıs arasında yapılabilecek olan yeni iş birliği konuları ile ortak çalışmalar görüşüldü. Ziyaret sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından İTÜ – Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Sarı’ya Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano, ve Prof. Dr. Sarı tarafından da Prof. Dr. Kılıç’a İTÜ – Kuzey Kıbrıs logolu tabak takdiminde bulunuldu.