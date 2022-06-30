İTÜ’den Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e nezaket ziyaretinde bulunarak, Kıbrıs ve Su Çalıştayı’na yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Genel Sekreter Dursun Koç, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çekmiş Kanan ve ekibini ağırladı. Gerçekleşen ziyarette Kuzey Kıbrıs Turkcell’e “Kıbrıs ve Su Çalıştayı”na yapmış oldukları katkıdan ötürü teşekkür plaketi takdim edildi. Ziyarette İTÜ ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çalışma ve projelerinden söz edilirken gerçekleşen çalıştayın çıktılarının ülkemize katacağı faydalar ele alındı.

“Çok önemli konular ele alındı”

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ziyarette yaptığı konuşmasında, suyun önemli bir konu olduğunu ve çalıştayda KKTC adına suyla ilgili çok önemli konuların ele alındığını aktararak, bunların en yakın zamanda çıktılarını görmeye başlayacağımızı belirtti. Kınacı çalıştayda, atık suyun yeniden kullanılması, deniz suyu arıtma, iklim değişikliği ve su kaynaklarının 2100 yılına kadar nasıl etkileneceği, suyun verimli kullanımı, buharlaşmanın önlenmesi, muhtemel taşkınların belirlenmesi ve önlenmesi, kuraklık ve su talebinin nasıl karşılanacağı ile su kalitesi konularının ele alındığını aktardı. Kınacı, ayrıca altyapı sistemleri, arıtma, ulaştırma, enerji, yenilenebilir enerji potansiyelinin de çalıştayda tartışıldığını ve yol haritası belirlendiğini de vurgulayarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’e böylesi önemli bir organizasyona katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak bir plaket takdim etti.

“Ülkemizin su yönetimi projelerine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de konuşmasında böylesi önemli bir kuruma destek vermekten duydukları mutluluğu ifade etti. Çok güzel bir çalıştay olduğunu söyleyen Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Çalıştayda yer alarak öncelikle hem Kuzey Kıbrıs’a gelen ve adanın çok önemli yaşam kaynağı olan suyun hikayesini, hem de ne kadar güzel bir projeye imza atıldığını dinlemek çok önemliydi. Sonrasında da birbirinden değerli isimlerin de yer aldığı çalıştayda, KKTC için yine bundan sonrasında da yapılması hedeflenen çalışmalar ele alındı. Çalıştayda ele alınan çalışmaların hayata geçmesi ve güzel adamızın bahsedilen önemli sorunlardan kurtulmasını dilerim. Suyun kıymeti tartışılmaz, hele Kıbrıs gibi sıcak bir coğrafyada çok daha önemli. Kıbrıs'ta su yönetimi konusunda farklı teknikler geliştirildiğini biliyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak böylesi organizasyonların içerisinde yer almaktan ve destek olmaktan her zaman memnuniyet duyuyoruz.”

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri tarafından planlanan “Kıbrıs ve Su: Yapılanlar, Tespitler ve Yapılması Gerekenler” konulu çalıştay, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali M. Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve AK Parti milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler ile bazı bürokratların katılımıyla gerçekleştirilmişti.

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30/06/2022 17:44