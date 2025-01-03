IUSARC’da yeni dönem

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’nin (IUSARC) yeni yönetimi belirlendi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ev sahipliğinde bugün yapılan genel kurulda IUSARC 5’inci Dönem Başkanlığına Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)adına Musa Oytun getirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı açıklamasına göre, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’nin yenilenmesi gündemiyle bugün toplanan Genel Kurul’da yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile Mali İşler Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi.

IUSARC Başkanlığına seçilen Musa Oytun, görevi devraldığı 4’üncü dönem Başkanı Metin Gezgin’e özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Konseyin akademik ve arama kurtarma alanındaki faaliyetlerini artarak sürdürmeyi hedefledikleri belirten Oytun, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için de gayret göstereceklerini kaydetti.

IUSARC’ın Yönetim Kurulu; Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Girne Üniversitesi’nden oluşuyor.

IUSARC’ın denetim ve disiplin kurulu "İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü.”; Mali İşler Yürütme Kurulu ise "Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi"nden oluşuyor.