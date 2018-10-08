İvana, Hakan ve Özge’den Şevval Şahin yorumu

Hep birlikte katıldıkları bir mağaza açılışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan isimler, magazin gündeminde uzun süredir devam eden estetikli güzel tartışmaları hakkında yorumda bulundu.

İvana Sert, “Bence bu tür yarışmalara estetiksiz baş vurmalı güzeller… Türkiye’de yüzlerce estetiksiz güzel var” dedi. Hakan Akkaya ise “O estetik yetmemiş. Benim defilem var ve benim o kızı koşarak aramam lazımdı. Eskiden o Türkiye güzelleri neydi ya. Özge ve Çağla’dan sonra Türkiye’ye model gelmedi” diyerek yeni bir tartışmamın fitilini ateşledi. Özge Ulusoy ise “Dünyanın her yerinde tüm yarışmacılar estetikli olarak yarışmalara katılıyorlar. Gayet beğendim birinci olan kızı” diyerek Şevval Sahin’e destek çıktı.