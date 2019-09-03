İvana Sert'in en büyük hayali

Moda dünyasından müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan İvana Sert, üçüncü konserini önceki akşam Çınarcık Mavish Beach Club'de verdi.

İvana Sert, ''Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye'yi temsil etmeyi çok isterim'' dedi. Küçük bir not: Türkiye, 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor. 'KUM GİBİ'Yİ RAHAT BIRAK' Geçen günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendiren İvana Sert, kısa sürede yorum yağmuruna tutulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından performansı çoğunlukla beğenilmemişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da İvana Sert'e ''İstediğin şarkıyı katlet! İstediğin şarkının ağzını burnunu kır! İstediğin şarkıyı zulmün altında inlet! İstediğin şarkıyı perişan et… Ama ne olur 'Kum Gibi'yi rahat bırak. Çünkü 'Kum Gibi' kırmızı çizgimizdir.'' diyerek seslenmişti.