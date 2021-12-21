İvana Sert'in soyadı uzadı!

Modacı İvana Sert, geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Sezer Dermenei ile Maldivler'de evlenerek sürpriz yapmıştı. 42 yaşındaki modacıyı bu mutlu gününde oğlu Kayın Ateş de yalnız bırakmadı.

Takvim gazetesinin haberine göre; sade törende iki gelinlik giyen İvana Sert, önceki gün yeni eşinin soyadını kullanacağını açıkladı. İvana Sert, 2004 yılında dünyaevine girdiği Yurdal Sert'ten 2013'te boşanmıştı. Ayrılık sonrası kızlık soyadı Smiljkovic'i istemediği için mahkemeye başvuran İvana, eski eşinin soyadını kullanmaya devam etmişti.

Sosyal medya hesabında da Sert soyadını kullanan modacı, yeni eşi Sezer Dernenci'nin soyadını da kullanacak. Ünlü modacı, artık hayatına Ivana Sert Dermenci olarak devam edecek.

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21/12/2021 11:45