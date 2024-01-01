İyi bir gece uykusunun sırrı: Cinsiyete göre değişiyor

Yaşam tarzı alışkanlıklarının uyku kalitesi ve süresinin azalmasında büyük bir payı olduğu biliniyor. Uzun çalışma saatleri ve düzenli egzersiz yapmamak gibi durumlar akşamları bedeni ve zihni daha uyanık bırakabiliyor.

Ancak uyku bilimcileri, verileri daha derinlemesine incelediklerinde uyku düzenindeki bozuklukların ardında cinsiyet farklılıklarının yattığını söylüyor.

Peki cinsiyete göre uyku farklılıkları nasıl görünüyor? İşte kadınların ve erkeklerin iyi bir uyku için izlemeleri gereken yöntemler…

KADINLAR

Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının 2022'de yaptığı bir araştırma, kadınların uykusuzluk yaşama olasılığının erkeklerden yüzde 58 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Ve birçok kadın için, östrojen seviyelerindeki dalgalanmalar nedeniyle menopoz sırasında uyku bozukluğu en üst düzeye çıkıyor.

Uyku gereksinimlerindeki cinsiyet farklılıklarını araştıran çok sayıda çalışmadan elde edilen bulgular, kadınların erkeklerden 20 dakika daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Emekli psikoloji profesörü Kevin Morgan, "Hormonlarla ilgili nedenlerden ve gün içindeki beyin aktivitesinin karmaşıklığı ve yoğunluğundaki farklılıklardan dolayı kadınların daha fazla uykuya ihtiyacı var. Yirmi dakika artık uluslararası alanda erkeklerle kadınlar arasındaki uyku gereksinimleri farkı olarak kabul ediliyor.” dedi.

Vücut büyüklüğü ve fizyolojideki farklılıklar, kadınların genellikle alkolün olumsuz etkilerine erkeklerden daha yatkın olduğu anlamına geliyor. Finli araştırmacılar, günde sadece bir içkinin kadınların uyku kalitesini yüzde 24 oranında azalttığını buldu. Günde birden fazla içki içmek de, kadın katılımcılarda uyku kalitesinin yüzde 39,2 oranında düşmesine neden oldu.

Uzmanlar ayrıca kadınların huzursuz bacak sendromuna daha yatkın olduklarını, menopoz döneminde hormon replasman tedavisini ve vişne suyu ya da hindi tüketmelerini önerdi.

ERKEKLER

Çok fazla alkolün erkeklerde ve kadınlarda uyku süresini ve kalitesini bozması muhtemel bir sonuç. Man Food'un yazarı beslenme terapisti Ian Marber, "Vücut alkole başlangıçta rahatlamayı destekleyen bir bileşik olan daha fazla adenosin salgılayarak tepki verir, bu nedenle birkaç içkiden sonra uykulu hissedersiniz. Fakat daha sonra alkol, siz uyurken adenosinin doğal düşüşünü hızlandırır, bu yüzden geceleri uyanmak yaygındır." diyor. Bu nedenle alkolsüz içeceklere bağlı kalmak, daha huzurlu bir gece geçirmenizi sağlamak için en iyi seçenektir.

Bir diğer uykusuzluk yaratan durum da, ekranlardan yayılan ışıktan ziyade elektronik cihazları kontrol etmenin veya izlemenin uyarıcı etkisi. Bu konuda erkekler kadınlardan daha kötü olma eğiliminde. 2022'de 2.512 erkek ve kadınla yapılan bir YouGov anketi, yatma vaktine yakın zamanda bilgisayar ekranını kontrol eden erkeklerin (yüzde 37) kadınlardan (yüzde 27) daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Uzmanlar ayrıca erkeklerin iyi bir uyku için kafeini azaltmaları ve bel ile boyun ölçülerini takipte olmalarını da önerdi.