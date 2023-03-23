İyi ki varsınız… Ekipler seferber oldu

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23/03/2023

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İyi ki varsınız… Ekipler seferber oldu

Mehmet KARA- Özel haber

Lapta Başpınar bölgesindeki dağlık alanda günlerdir uçurumda mahsur kalan köpek, bugün öğlen saatlerinde sağ salim kurtarıldı.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre, bölgeden bir köpeğin havladığını duyan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine Girne İtfaiye ekipleri ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, köpeğin bulunduğu yere güçlükle ulaştı. Sağ salim kurtarılan köpek, sahibinin bulunması için polis merkezi götürüldü.

Bu arada, köpeğin yaklaşık 10 gündür bölgede mahsur kaldığı düşünülüyor.

23/03/2023 16:58
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TAGS: İyi ki varsınız… Ekipler seferber oldu
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