İyi ki varsınız… Köpeği boğulmaktan son anda kurtardılar

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Topçuköy ile Bahçeler bölgesinde, dün, su kuyusuna düşen iki köpeğin imdadına İskele İtfaiye Şubesi ekipleri koştu.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu köpeklerden biri boğulmaktan son anda kurtarıldı. Olayın yaşandığı bölgelerde ağzı açık olan başka kuyuların da olduğu öğrenildi.

Ülkemizde ağzı açık ve etrafı otlarla kaplı olan su kuyuları; hem insanlar hem de hayvanlar için tehlike saçıyor.

KKTC’nin bir çok bölgesinde bulunan kuyular için ne bir önlem var, ne de çevresinde uyarıcı bir levha. Birçoğu da otların arasında kaldığı için fark edilmiyor.

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18/09/2022 17:05