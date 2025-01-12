İyi Niyet Misyonu Raporunda federasyona atıf yapılmadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 13 Haziran-11 Aralık 2024 dönemini kapsayan İyi Niyet Misyonu rapor taslağının, Rum Yönetiminin ortaya koyduğu hoşnutsuzluklarına rağmen, 10 Ocak’ta hiçbir değişiklik yapılmadan, olduğu gibi Güvenlik Konseyi resmi belgesi olarak yayımlandığına dikkat çeken Rum basını, “son raporu da federal çözümü siliyor” vurgusuyla aktardı.

Alithia “Kıbrıs Sorunu Sondan Hemen Önce: Ne İki Devlet Ne Federasyon” başlığıyla manşete çektiği haberinde Guterres’in resmi belge olarak dağıtılan iyi niyet misyonu ve önümüzdeki günlerde resmi belge olarak dağıtılacak BM Barış Gücü raporlarında, Rum tarafında var olan “federal çözümün gündemden çıktığı korkularını” doğrulayarak ne federasyona ne de Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yaptığına dikkat çekti.

DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu’nun “genişletilmiş konferansta iki bölgeli iki toplumlu federasyon konuşulmayacak, iki toplumun tam otonomisi konuşulacak” uyarısının doğrulandığına işaret eden gazete bunun, Guterres’in, raporlarında federasyona ilk atıf yapmayışı olmadığını yazdı.

Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devlet çözümünü ilk kez masaya koyduğu 2021’de Cenevre’deki ortak görüşmeden (Tatar- Anastasiadis-Guterres) sonra bir daha federasyon çözümünden söz etmediğini, ortak zemin bulunması gereğine işaret etmekle yetindiğini hatırlattı.

Bunu “nahoş gelişme” olarak niteleyen gazete, buna bir de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaretin ve Cumhurbaşkanı Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında “federasyon çözümüne attığı son tekmenin” eklendiğine dikkat çekti. Gazete bu şartlar altında Genel Sekreter’in, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs sorununun geleceğini belirleyecek gelişmelerden önceki bu son raporunun özel bir önem kazandığına işaret etti.

Gazete, iyi niyet misyonunda BM Barış Gücü’ne de yer verildiğini ve ilk kez “çok sert ifadeler kullanıldığını belirterek “iki toplum liderinden umudu yok. Sadece ortak zemin olmadığı tespitini yapıyor. Bütün müdahillere, bundan sonraki görüşmelerin açık ve yapıcı olma çağrısı yapıyor ve siyasi irade göstergesi olarak geçiş noktaları konusunda anlaşma sağlamalarını istiyor” ifadelerine yer verdi.

Haberde Guterres’in, genişletilmiş konferansa yeni geçiş noktaları açılması ve ortamın iyileşmesini şart koştuğu, sadece Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesine yatırım yaptığı ve karşılıklı kabul edilir bir çözüm ümidi olduğundan söz ettiği belirtildi.

Gazete Rum Yönetiminin Genel Sekreter’in ara bölge ihlalleri saptaması ve şikayetine öfkeyle tepki gösterdiğini, Guterres’le cephe açmamak için Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’a cephe açtığını hatırlattı.

Politis Genel Sekreter’in iki müdahil, önemli ancak öze ilişkin olmayan yeni geçiş noktaları açılmasında anlaşamazken genişletilmiş bir konferans için şartları olgunlaştırma girişiminin tamamen gereksiz olacağı saptaması nedeniyle Kıbrıs’taki liderlerin en azından görüşmesinde ısrar ettiğine dikkat çekti.

Haravgi haberi “BM Genel Sekreteri Müzakereleri Canlandırmak İçin Zemin Hazırlıyor… Çoklu Konferansın Başarısı İçin İnisiyatifler ve Müzakereler İçin Uygun Şartlar Gerekli” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Genel Sekreter’in, raporunda, iki tarafın görüşleri arasında uçurumu kaydettiğine ve yeni geçiş noktalarıyla ilgili bir anlaşmanın, genişletilmiş konferans ışığı altında özlü bir mesaj olacağına vurgu yaptığını aktardı.

Fileleftheros “Guterres Yeni Geçiş Noktaları Açılması Konusunda Anlaşma Öneriyor” başlığını kullandı.