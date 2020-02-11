İyi Parti Genel Başkanı Akşener’den Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Eleştiri

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11/02/2020

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İyi Parti Genel Başkanı Akşener’den Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Eleştiri

Türkiye’deki İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guardian gazetesine verdiği röportajı eleştirdi.

Akşener, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Neymiş? Beyefendi, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünü temsil eden, o kutlu sözleri beğenmiyormuş.  Neymiş? 1950'lerin sloganıymış. Neymiş? Artık hükmü yokmuş, bugüne uygun değilmiş. Hayırdır Mustafa Bey? Bayrak indi de bizim mi haberimiz yok? Slogan deyip geçtiğin o sözler işkembeden atılmadı. O sözler, o bayrak oraya dikildiği gün, koca bir milletin yüreğinden kopup söylendi. İşte o nedenle, herkes sussa da biz susmayacağız ve Mustafa Akıncı gibi rahatsız olanlara inat, diyeceğiz ki Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Ne mutlu Türküm diyene."

11/02/2020 15:12
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TAGS: Meral Akşener
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