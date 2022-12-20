İyi uyku için 10 öneri

Günün tüm yorgunluğunu attığımız uyku vücudumuzun için oldukça önemlidir. İyi bir uyku çekmek için yapmamız gereken bazı şeyler vardır. Sizlere güzel bir uyku çekmeyi sağlayan 10 öneri ile geldik.

Gece uykusu vücudumuz için oldukça önemlidir. Güzel bir uyku çekmek isteyenler için önemli olan 10 şeyi araştırdık. İşte güzel ve iyi bir uyku çekmek isteyenler için 10 öneri...

UYKU DÜZENİNİ BOZACAK YİYECEKLER TÜKETMEYİN

Kahve sigara gibi ürünler uykuyu bizden uzak tutar. Araştırmalar göre bu ürünleri tüketenler uykuya daha geç dalıyor. Uyumadan 3 saat öncesine kadar bunları tüketmemeye dikkat edin.

UYKU SAATİNİZİ BELİRLEYİN

Uyku saatinizi düzene sokun. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmayarak uyku saatinizi kontrol edin. Uyku saatlerinin düzenli olması sağlığınıza da faydalı olacaktır.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Alkol uyku düzenini bozarak kalitesini düşürür. Sağlığa da zararlı olan alkolün uykudan önce tüketilmemesi gerekir.

UYUMADAN ÖNCE SPOR YAPMAYIN

Spor vücut için oldukça önemlidir. Ancak uyku saatinden önce egzersiz yapmak pek doğru olmayacaktır.

GÜNDÜZ UYKUSU YERİNE GECE UYKUSUNU TERCİH EDİN

Gündüz uykusu hiçbir zaman gece uykusunun yerini tutmaz. Gündüz uyunan 2 saatlik uykuyla gece uyunan iki saat bir olmaz.

UYUDUĞUNUZ ORTAMIN ISISINA DİKKAT EDİN

Uyuduğunuz ortamın, yatak odasının sıcaklığı da oldukça önemlidir. Yatak odasının sıcaklığını ayarlamayı unutmayın.

UYKU SİZE GELMEZ SİZ ONA GİDİN

Uykuyu beklerken yatakta beklemek uyumayı zorlaştırır. Bir süre yatakta durduğunuzda uyku gelmezse yataktan çıkılmalı biraz kitap okunmalı müzik dinlenmeli ardından tekrar uyumaya çalışılmalı.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Yatağa aç karnına girilmemeli. Tabi bu demek değildir ki tıka basa yemek yenilmeli. Uyumadan önce çok ağır yemek yememeli.

YATAK KONFORU

Uyuduğunuz yatağın yumuşaklığına dikkat etmelisiniz. Yumuşak bir yatakta uyumak daha iyi bir uyku çekmenizi sağlayacaktır.

TEMİZ BİR UYKU

Duş alarak uyumak her zaman daha güzel bir uyku çekmenizi sağlar. Ayrıca çarşaf ve yastığın temiz olması yeni yıkanmış çarşaf kullanmakta önemlidir. Bilimsel olarak temiz yeni yıkanmış çarşaf bilinçaltına pozitif enerji verir.

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20/12/2022 22:31