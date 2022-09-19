İyilik Evi Yaz Atölyeleri Keyifle Tamamlandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından hayata geçirilen Lefkoşa Arabahmet İyilik Evi’nde bu yaz eğitimde fırsat eşitliği yaratılması amacıyla sosyo ekonomik olarak avantajlı, dezavantajlı ve özel eğitim gereksinimine ihtiyaç duyan tüm çocuklar biraraya getirilerek oyun ve paylaşma odaklı eğitim programı gerçekleştirildi.

Gönüllü eğitimin verildiği atölye derslerinde masal atölyesi, engelsiz dans, yaratıcı drama, yaratıcı kaşifler, neşeli bilim, müzik ve iyilik atölyelerine yer verilirken çocukların beyin ve vücut kaslarının gelişiminde etkili olacak eğitim programları gerçekleştirdi.

Atölyeler sonucunda masal atölyesi katılımcı öğrencileri ile tiyatro sanatçısı ve yazarı Suzan Polat tarafından MUNİ isimli bir masal kitabı oluşturularak ücretsiz olarak öğrencilere dağıtıldı.

Faik Uzuner ve gönüllü eğitimciler tarafından gerçekleştirilen yaz atölyesi 17 Eylül cumartesi gecesi İyilik Evi Yaz Atölyeleri Kapanış etkinliği ile birlikte sona erdi.

Kapanışta konuşma yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür’ü Prof. Dr. İbrahim Benter çocuklar adına yapılan tüm güzel çalışmalar için gönüllü eğitimcilere teşekkür etti.

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19/09/2022 17:43