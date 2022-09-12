İyilik Futbol Turnuvası Şölen Havasında Gerçekleşti

İyilik Derneği ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü iş birliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda " İyi ahlak, İyi futbol " sloganıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya Çetinkaya Türk Spor Kulübü , Dumlupınar Türk Spor Kulübü , İskele 1451 Karadeniz Kulübü ve Alayköy spor kulüplerinin U12 ve U14 takımları katıldı. Coşkulu ve heyecanlı bir ortamda gerçekleşen turnuvaya aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, spor yapmanın insan sağlığı için çok önemli olduğunu, spor yapmayı küçük yaştan çocuklarımıza öğreterek bir alışkanlık haline getirmek gerektiğini belirterek, turnuvaya katılan gençleri tebrik etti. Benter, ailelere de çocuklarını böylesi etkinliklere getirdikleri için ayrıca teşekkür etti.

Turnuvada takımlara kupaları Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ve İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş tarafından verildi.

Ayrıca turnuvada eğitim ve spor alanında ülkemize hizmetleri bulunan Merhum Güner Burgul anısına da 2 sporcuya onur plaketi takdim edildi.

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12/09/2022 19:18