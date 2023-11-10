İyilik Gönüllüleri, Gazze'deki Çocuklar İçin Yürüyüş Düzenliyor

Evkaf İyilik Gönüllüleri, Gazze'deki Çocuklar için yürüyüş düzenliyor.

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10/11/2023

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İyilik Gönüllüleri, Gazze'deki Çocuklar İçin Yürüyüş Düzenliyor


Evkaf İyilik Gönüllüleri, Gazze'deki Çocuklar için yürüyüş düzenliyor.

Güzelyurt Açık Pazar'da, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 12.00'de, İyilik Gönüllüleri tarafından düzenlenecek olan yürüyüş, Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla gerçekleşecek.

Katılımın herkes için açık olacağı etkinlik, toplumun bu önemli konuda birlikte hareket etmesine vesile olacak.

10/11/2023 16:26
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TAGS: haber, kıbrıs
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