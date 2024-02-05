İyilik Gönüllüleri Onkoloji Bölümünü Ziyaret Ederek Gönüllere Dokundu

Evkaf (Kıbrıs Vakıflar İdaresi) İyilik Gönüllüleri, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara moral ve motivasyon sağladı. Gerçekleştirilen kapsamlı organizasyonda hastalara özel hijyen paketleri ve küçük hediyeler sunuldu. Bu anlamlı ziyarete Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu, KKTC Sağlık Bakanı eşi Sibel Dinçyürek ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam da katılarak destek verdi.

Ziyaret, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkın'ın Onkoloji Bölümü'nü tanıtması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Yaptığı faaliyetlerle farkındalık yaratan İyilik Gönüllüleri, bu tür ziyaretlerle atalarımızdan bizlere miras kalan iyilik medeniyetini yaşatmayı ve topluma değer katmayı hedefliyor.