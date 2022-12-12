“İyilikte Yarışalım” Proje Yarışması Gençler ile Buluşuyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “İyilikte Yarışalım” temalı Sosyal Sorumluluk Proje yarışması düzenleniyor.

Projenin amacı, toplumumuzda eskiden beri var olan iyilik ve hayırseverlik anlayışını genç nesiller aracılığıyla ileriye götürerek sorumluluk sahibi genç kuşaklar yetiştirmek ve gençlerin sürdürdükleri akademik başarılarıyla toplumsal hizmet alanında özverileri ile ön plana çıkan gençler yetiştirerek iyilik yapmaya teşvik etmektedir.

Projeye KKTC Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki genel orta öğretim dairesine bağlı ortaokul, lise ve özel okullar katılabilecektir. Yarışma dosya teslim süresi 31 Mart 2023 tarihine kadar KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi müdürlüğüne teslim edilecektir.

Ödüller;

Birinci gelen okula 50.000 TL ve Ekip Üyelerine Türkiye’de düzenlenecek olan Gençlik Kampı’na katılmak hakkı

İkinci gelen okula 30.000 TL

Üçüncü gelen okula ise 20.000 TL verilecektir.

Projenin ödülleri Evkaf’ın kuruluş tarihi olan 15 Nisan 1571 ve Evkaf İdaresi’nin İngilizlerin elinden alındığı tarih olan 15 Nisan 1956 yılı dolayısıyla 15 Nisan 2023 tarihinde düzenlenecek olan törende verilecektir.

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12/12/2022 14:08