İz Bırakanlar: Ahmet Sönmez

İZ BIRAKANLAR / Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Ülkenin tanınmış simalarından, ayakkabı mağazası sahibi ve uzun yıllar Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde yöneticilik yapmış bir isim…

Ahmet Sönmez, 1960’lı yıllarda küçük bir ayakkabı dükkânı açtı. 1970’li yıllarda ayakkabı dükkanını büyütüp “Ahmet Sönmez Ayakkabı Fabrikası”nı açan Sönmez, 1994 yılına kadar işine devam etti. Yurtdışından ayakkabıların gelmesiyle fabrika işinden vazgeçen Sönmez, Girne ve Lefkoşa’da ayakkabı mağazası açtı.

Ahmet Sönmez, Hamiyet ve Muhammet Sönmez çiftinin çocukları olarak 1945 yılında Filistin’de doğdu. Ahmet Sönmez’in annesi Hamiyet Hanım Filistin’e gelin olarak gitti.

Üç kardeşten biri olan Ahmet Sönmez, küçük yaşlarda babasını kaybetti. Babasının vefatından sonra annesi Hamiyet Hanım çocuklarını alıp Kıbrıs’a ailesinin yanına geri döndü.

Sönmez, Filistin’den Kıbrıs’a geldiği zaman 9 yaşındaydı.

İlkokulu bitirdikten sonra ayakkabıcı yanına giderek çalışmaya başlayan Sönmez, 1960’lı yıllarda küçük bir ayakkabı dükkanı açtı.

1963 olayları çıkınca mücahitlik görevine başlayan Sönmez, 1966 yılında eşi Gülay Sönmez’le nikah oldu, aynı yıl evlendi.

Sönmez, kendi dükkânında hem ayakkabı üretiyor hem de satışını yapıyordu. O yıllarda çok güzel satış yapan Sönmez’in Rum tarafından da müşterileri vardı.

1970’li yıllarda ayakkabı dükkânını büyütüp “Ahmet Sönmez Ayakkabı Fabrikası”nı açan Sönmez, 1994 yılına kadar işine devam etti.

Yurtdışından ayakkabıların gelmesiyle fabrika işinden vazgeçerek, Girne ve Lefkoşa’da ayakkabı mağazası açan Sönmez, uzun yıllar ayakkabı mağazalarını çalıştırdı ardından işi çocuklarına devretti.

Berna, Beran, Muhammet Pasa, Diner, Derviş, Uğur isimlerinde 6 çocuk babası olan Ahmet Sönmez, siyasete ve futbola da çok meraklıydı. Uzun yıllar Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde yöneticilik yapan Sönmez, eşine, çocuklarına ve torunlarına çok düşkün bir babaydı. Sönmez, çok fedakâr biri olarak da tanınıyor. Ahmet Sönmez, çevresi ve ailesi tarafından çok sevilen bir kişiydi… Gezmeyi ve seyahat etmeyi çok severdi.

Ahmet Sönmez, Kasım 2015’te vefat etti.

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25/11/2021 11:45