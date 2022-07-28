İz bırakanlar: Ömer Diker

İZ BIRAKANLAR / Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Çörek ve çakistesi unutulmuyor… Filistin göçmeni olan Ömer Diker, yıllarca Lefkoşa’daki Sarayönü’nde sattığı çörek ve çakisteslerle vatandaşların yakından tanıdığı unutulmaz bir isim oldu. Diker, herkesin aklına arabasının üzerinde yazan “Yoktur yapacak ellerin yanacak…” sloganı ile kazınmıştı…

Filistin’den Kıbrıs’a yolculuk…

Mesleğine aşık bir kişiydi… Filistin göçmeni olup yıllarca Lefkoşa’da yaşayan Ömer Diker, Sarayönü’nde sattığı çörek ve çakisteslerle herkesin yakından tanıdığı bir kişi oldu…

Mesleğini her zaman için en iyi şekilde icra etmek isterdi. 12 yaşından 70 yaşına kadar hep çalıştı…

Mesleğine aşık bir insan olan bilinen Diker, hoş sohbeti ve sevecen tavırlarıyla gönüllerde taht kurmuştu.

Başkent Lefkoşa’nın emektar simalarından Ömer Diker, 23 Temmuz 1934 yılında Filistin’de doğdu. Annesi Pervin babası Mehmet Muhammet’in çocukları olarak 10 kardeşin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yıllar önce Filistin’den Kuzey Kıbrıs’a göç eden Ömer Diker, Lefkoşa’nın Yenicami bölgesindeki Karabuba sokağında ikamet ediyordu. Okula hiç gitmeyen Diker, küçük yaşlarda çalışma hayatına atılarak çeşitli işlerde çalıştı…

Küçük yaşlardan Lefkoşa’da trende sakız, mendil ve gazoz satardı… Daha sonra kahvecilik ve garsonluk yaptı.

1948’de fırıncı yanında çalışan Diker, daha sonra kendi işini kurarak çörekçiliğe başladı. Uzun yıllar Lefkoşa’da Sarayönü bölgesinde çörek ve çakistes satan Ömer Diker “Yoktur yapacak ellerin yanacak…” sloganı ile akıllara kazındı.

Diker, 1960 yılında eşi Emine Diker ile evlendi. Dört çocuk babası olan Diker, 12 yaşından 70 yaşına kadar hep çalıştı…

Ömer Diker, uzun yıllar mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek 81 yaşında hayata veda etti.

Diker, 28 Temmuz 2014 tarihinde vefat etti.

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28/07/2022 09:51