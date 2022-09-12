İzcan: 12 Eylül 1980 askeri darbesini kınıyoruz

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’de 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbeyi kınadı.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbenin 42’nci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan İzzet İzcan, aradan geçen zamana rağmen darbenin açtığı yaraların kapanmadığını kaydetti.

Askeri darbeyi bugün yaşandığını söylediği demokratik sorunların kaynağı olarak işaret eden İzcan, “Yurdumuz Kıbrıs da bu askeri darbeden payına düşeni almıştır “ dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi’nin Türkiye’de devrimci kesimlerin çektiği acıları paylaştığını belirten İzzet İzcan, darbecileri kınayarak, yargılanıp mahkum olmalarının tek teselli kaynağı olduğunu belirtti.

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12/09/2022 14:48