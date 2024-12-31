İzcan: “2025 yılının yurdumuza barış ve huzur getirmesini diliyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 2025 yılının ülkeye barış ve huzur getirmesini diledi.

“BKP, birleşik federal Kıbrıs için kararlı mücadelesine devam edecektir” diyen İzcan, toplumsal yok oluş tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türkler için tek çıkış yolunun, erken federal çözüm olduğunu savundu.

Emek, demokrasi ve barış mücadelesinin bir bütün olduğunu kaydeden İzcan, “Özgür olmadan refah ve huzura kavuşmak mümkün değildir” dedi.

Çözümsüzlük siyasetinin “kabul edilemez” olduğunu belirten İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını kaydetti. İzcan, statükoya karşı verilen mücadelenin güçlenerek, devam edeceğini ifade etti.

“BKP, dünyanın değişik bölgelerinde, emperyalizme karşı özgürlük mücadelesi veren halkların yanında olmaya devam edecektir” diyen İzcan, Ukrayna, Filistin ve Suriye başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde katliam ve vahşetlerle halklara zulüm uygulandığını belirtti.

BKP Genel Başkanı İzcan, 2025 yılının dünya halkları ile ülkeye barış ve huzur getirmesini dileyerek, yurttaşların yeni yılını kutladı.