İzcan: Akdeniz’e sızan petrol ile ilgili gerekli önlemler acilen alınmalı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Suriye’deki Baniyas Termal İstasyonundan Akdeniz’e sızan petrolün tam bir çevre felaketine neden olabileceğini belirterek, yetkililerden gerekli önlemleri acilen almasını talep etti.

Bu konuda Türkiye ve Güney Kıbrıs’la yakın ilişki içine girilmesi gerektiğini belirten İzcan, hükümeti gerekli temasları başlatmaya çağırdı ve “Ne kadar hızlı hareket edilirse o kadar iyi olur. Çevre tüm insanlığın ortak malıdır” dedi.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Küreselleşip küçülen dünyamızda, bir bölgede yaşananlar, diğer bölgeleri ve insanlığın tümünü tehdit edebilmektedir” diyen İzcan, özellikle çevre, iklim değişikliği gibi konularda dayanışma ve küresel çevre politikalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



31/08/2021 15:10