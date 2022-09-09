İzcan, Andreas Sucis’in serbest bırakılmasını istedi

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, tutuklanan Kıbrıslı Rum barış aktivisti Andreas Sucis’in serbest bırakılmasını istedi.

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09/09/2022
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İzcan, Andreas Sucis’in serbest bırakılmasını istedi

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, tutuklanan Kıbrıslı Rum barış aktivisti Andreas Sucis’in serbest bırakılmasını istedi.

İzcan yazılı açıklamasında Sucis’in casus muamelesi görmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“Hiç kimseye suçluluğu kanıtlanmadan suçlu muamelesi yapılamaz “ diyen İzzet İzcan, basında yürütülen linç kampanyasını da kınadı.

İzcan, iki toplum arasında yeniden yakınlaşma ve işbirliği ortamını dinamitleyen, şoven ve ayrılıkçı politikaların terk edilmesi çağrısında da bulundu.

09/09/2022 14:22
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TAGS: izcan, casus, sebest,
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