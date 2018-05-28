İzcan: Başbuğ’un açıklaması kabul edilmez

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Dış güçlere izin vermeden Kıbrıs halkının geleceğinin siyasetin merkezine konulması” gerektiğini söyledi.

İzzet İzcan, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “Garanti ve İttifak anlaşmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nınsöz söylemeye hakkı yok” ifadelerine tepki gösterdi.

Başbuğ’un açıklamasının “yanlış olduğu kadar, talihsiz ve kabul edilmez” olduğunu savunan İzcan, “Bu ülkeyi ilgilendiren her konuda, Cumhurbaşkanının söz söyleme, görüş bildirip talepte bulunma hakkı vardır… Kıbrıs’ta yaşanan sorun tam da budur. Kendi stratejik çıkarları için, Kıbrıs sorununu kullanan dış güçlere izin vermeden, Kıbrıs halkının geleceği, siyasetin merkezine konmalıdır” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye’de24 Haziran seçimlerinin ardından başlamasını istediklerini belirten BKP Genel Başkanı İzcan, “BKP, askersiz ve silahsız, birleşik federal Kıbrıs’a inanmaktadır” dedi.