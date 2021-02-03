İzcan: Basın kurumlarının baskı altına alınması kabul edilemez

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), emniyet güçlerini, Yeni Bakış Medya Gurubuna yönelik baskın yaptıkları iddiasıyla kınadı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Nedeni ne olursa olsun, basın kurumlarımızın baskı altına alınması kabul edilemez” dedi.

Dıştan görüntü alan kamera gerekçe gösterilerek 4 arabayla medya kurumuna baskın yapıldığını ileri süren İzcan, “Gazetecilere gözdağı verilmesi ve medya kurumu sahibinin gözaltına alınarak, hakkında dava açılması, Kuzey Kıbrıs’taki baskıcı rejimin yüzünü ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

İzcan, BKP’nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın haber alma hakkının ve basın kurumlarının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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03/02/2021 17:48