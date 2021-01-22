İzcan, BKP ve AKEL’in Çözüm İçin Birlikte Çalışmaya Kararlı Olduğunu Söyledi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri İzzet İzcan, BKP ve Güney Kıbrıs’tan ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL’in), adada federal temelde bir çözüm için birlikte çalışmaya kararlı olduğunu söyledi.

BKP’den verilen bilgiye göre, BKP Genel Başkan İzzet İzcan ve Genel Sekreter Salih Sonüstün, AKEL’den Andros Kipriyanu ve Kıbrıs Masası Şefi Tomas Çelebis telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.



BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, BKP ve AKEL’in iki toplumun yakınlaşması ve Kıbrıs sorununun federal çözüm temelinde çözülmesi için birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, iki partinin, iki devletli çözüm üzerinde durulmasının ciddi bir sorun olduğunu, bunun aşılması için iki taraftaki barış ve federal çözüm yanlısı güçlerin birlikte çalışması gerektiğine inandığını kaydetti.

BKP ve AKEL’in, Birleşmiş Milletler tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili belirlenen parametre ve varılan mutabakatlara saygılı olunmasını istediğini kaydeden İzcan, Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları, Maraş, Mağusa Limanı ve Ercan konusunun Kıbrıs sorununun çözümünü engelleyici değil, çözüm için katalizör bir rol oynaması gerektiğine inandıklarını söyledi.

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22/01/2021 14:11