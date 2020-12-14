Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, AB Zirvesi sonuçları ve ABD Senatosunda, Türkiye’ye karşı benimsenen yaptırımların, Kıbrıs sorununda çözümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz’deki kıta sahanlığı konusunun çözülmesi, Türk-AB ilişkilerindeki krizin aşılması için Kıbrıs sorununun çözülmesinin şart olduğunu dile getiren İzzet İzcan, “Bölgede barış ve istikrar istiyorsak, Kıbrıs sorunu çözülmelidir” dedi.

Kıbrıs’ta çözüm BM parametreleri temelinde, iki toplumlu iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı, federal çözüm çerçevesinde olmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren İzcan, “Türkiye’deki AKP iktidarının ray değiştirerek, iki ayrı devlet temelinde, BM kararlarını reddeden, taksim ve ilhak politikaları, Türkiye ve Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet etmemektedir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ta barış ve çözüm isteyen kesimlerin güçlerini birleştirerek, iradelerini ortaya koyması, dış dinamiklerin de hareketlenmesine yardımcı olacağını kaydeden İzcan, Ocak ayında toplanması muhtemel uluslararası konferans öncesi, federal çözüm iradesinin ortaya konmasının önemine dikkat çekti.

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14/12/2020 16:47