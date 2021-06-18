İzcan, Deniz Poyraz’ın Katledilmesini Kınadı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, HDP İzmir İl binasında, Deniz Poyraz isimli kadının katledilmesini şiddetle kınadıklarını belirterek, “Deniz’in katilini tanıyoruz” dedi.

ads ads ads ads
18/06/2021

ads
ads
ads
İzcan, Deniz Poyraz’ın Katledilmesini Kınadı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, HDP İzmir İl binasında, Deniz Poyraz isimli kadının katledilmesini şiddetle kınadıklarını belirterek, “Deniz’in katilini tanıyoruz” dedi.

“Türkiye’deki AKP-MHP iktidarının, HDP’ye yönelik kullandığı zehirli dil, tehdit ve şantaj politikaları bu cinayetin failidir” iddiasında buluna İzcan, AKP-MHP iktidarının Türkiye halkına en büyük kötülüğü yapmakta olduğunu öne sürdü.

“Bunlar daha iyi günleriniz” diyen zihniyetin, Türkiye’den sonra Kıbrıs’ta da örgütlenmeye çalıştığını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Sünni İslam’a dayalı örgütlenmeyi engellemenin, öncelikli görev olduğunu kaydetti. 

“Devlet, vatandaşın yaşam hakkını korumakla sorumludur” diyen İzzet İzcan, başta Deniz Poyraz’ın ailesi olmak üzere, tüm HDP camiasına baş sağlığı diledi.

18/06/2021 15:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: İzzet İzcan, Deniz Poyraz
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.