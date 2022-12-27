İzcan, Dikmen Belediye Başkanı Çelebi’ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, bir belediye çalışanı tarafından Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye karşı düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

İzzet İzcan Partinin Basın Bürosuna yaptığı açıklamada, “Ülkenin bu noktaya gelmesinden yönetenlerin sorumluluk ve payları olduğunu ileri sürdü. Kamu ve belediyelerde partizanlığın hakim olduğunu ileri süren İzcan, bunu istismar eden birtakım çalışanların, olayları silahlı saldırıya kadar vardırdığını" belirtti.

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27/12/2022 15:17