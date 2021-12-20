İzcan Halkı Boykot Mücadelesine Katılmaya Davet Etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin de içinde bulunduğu Boykot Platformu’nun ülke genelinde aktif boykot faaliyetlerine başladığını dile getirdi, rejime karşı yapılacak güçlü boykotun dünyanın “Kıbrıs’ta olup biteni görmesini” sağlayacağını, federal çözüm mücadelesini ileriye taşıyarak, özgür, bağımsız bir Kıbrıs yaratmaya katkı yapacağını savundu.

İzcan yazılı açıklamasında yıllardır oynandığını ileri sürdüğü “demokrasicilik” oyununun, sorunları çözmek bir yana, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığını yok ettiğini iddia etti ve bu kavgayı sokak ve uluslararası platformlarda vereceklerini vurguladı.

“Bizim rakiplerimiz, federal çözümü savunduğunu söyleyen güçler değil, rejimdir” diyen İzzet İzcan, halkı boykot mücadelesine katılmaya çağırdı.

İzcan ülkede ekonomik yıkım yaşandığını belirterek, bu yıkımın “Türkiye’deki AKP iktidarının yanlış ekonomik kararlarından kaynaklandığını “ savundu.

“Türkiye, Kuzey Kıbrıs’taki iktidarını, buradaki yerli işbirlikçileri aracılığı ile hayata geçirmektedir” diyen İzcan bu kesimlere verilecek en güzel cevabın, milletvekilliği seçimlerini güçlü bir şekilde boykot etmekten geçtiğini ileri sürdü.

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20/12/2021 15:51