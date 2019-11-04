İzcan: Kalıcı bölünme Kıbrıs Türk toplumunun sonudur

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, taraflardan yapıcı tavır sergileyerek 25 Kasım’daki 3’lü görüşmede 5’li gayri resmi toplantının önünü açmasını istedi.

“Kalıcı bölünme Kıbrıs Türk toplumunun sonudur” diyen İzcan, tüm demokrasi güçlerini çözüm yönünde kararlı adımlar atmaya çağırdı.

BM kararları ve geçmiş mutabakatlar temelinde hareket edilerek, referans noktaları üzerinde antlaşmaya varmanın şart olduğunu dile getiren İzzet İzcan, “Zamana oynayarak süreci berhava etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz” dedi.

İzcan, yazılı açıklamasında BKP’nin süreçle ilgili görüşlerini paylaştı.

Kıbrıs Türk toplumundaki statükocu güçlerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, görüşmelere katılmasını engellemek için yoğun çaba içinde olduğunu savunan İzcan, “Yetki tartışmalarıyla halkın iradesine darbe vurulmaya çalışılıyor. Çirkin bir oyun oynanıyor. Esas niyet, Kıbrıs sorununa Birleşik Federal çözüm bulunmasını engellemek” dedi.

İzzet İzcan, “Türkiye’deki AKP hükümetinin, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya karşı saldırı yürüttüğünü, bunun başta UBP-HP olmak üzere çözüm karşıtı kesimleri cesaretlendirdiğini” de öne sürdü.

04/11/2019 15:06