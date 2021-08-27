İzcan: Karantina ve PCR/Antijen test ödemeleriyle ilgili karar uygulanamaz

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27/08/2021

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İzcan: Karantina ve PCR/Antijen test ödemeleriyle ilgili karar uygulanamaz

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümetin kişilerin karantina giderleri ile PCR/Antijen testi ücretlerini kendilerinin ödemesi yönünde aldığı kararların uygulanamaz olduğu yönündeki görüşünü ifade etti.
İzcan yazılı açıklamada, “Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile geçinme sıkıntısı olan vatandaşların sorunlarını çözeceğine, yeni sorunlar yaratan bu hükümet, ne yaptığını bilmeyen şaşkın ördeğe dönmüştür” dedi.
İzcan, yanlış olduğunu savunduğu bu kararla halkın sağlığı ile oynandığını ileri sürdü.

27/08/2021 15:36
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TAGS: Birleşik Kıbrıs Partisi, BKP), İzzet İzcan,
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