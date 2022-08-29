İzcan: “Kıb-Tek yakıt ihalesi iptali yolsuzluğa açık karar”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Merkezi İhale Komisyonu’nun, Kıb-Tek'in yakıt ihalesini bir kez daha iptal etmesini yolsuzluğa açık bir karar olarak değerlendirdi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, konunun “kamu yararı“ olarak adlandırılmasının, yapılacak torpil ve yolsuzluklara kılıf olarak kullanılacağını savunarak, “İstenilen firma ihaleyi kazanamayınca, bilerek ve isteyerek bu oyuna başvurulmuştur“ iddiasında bulundu.

Kıb-Tek’in ihale yolsuzluklarından birtakım kesimlerin haksız kazanç sağladığını, zamanında ihaleye çıkılmadığı için kurumun zarara sokulduğunu, zararın da halka ödettirildiğini öne süren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaşananlar karşısında, polis, savcılık ve sayıştaylığın harekete geçmesi çağrısında bulundu.

“Siz kimi kandırıyorsunuz, herkes her şeyin farkında“ diyen İzzet İzcan, “İhalenin ısrarla bir firmaya verilmeye çalışıldığını" iddia etti.

İzcan, UBP iktidarının, Kıb-Tek’in yakıt ihalesini açık artırmaya dönüştürerek bir firmaya verme peşinde olduğunu öne sürdü.

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29/08/2022 10:30